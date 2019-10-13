Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Глава ДонОГА высказался о российских СМИ, которые пишут о его семье

13 октября 2019, 14:33

Глава ДонОГА высказался о российских СМИ, которые пишут о его семье

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко заявил, что не общался с российскими СМИ. К тому же он недоволен тем, что российские журналисты затрагивают тему его отношений с семьей.

«Говорил я с представителями российских СМИ? Нет. Мне не о чем говорить с пропагандистами», - сказал он в интервью сайту «Українська політична арена».

Он отметил, что отрицательно относится к пропагандистским каналам, которые «"искусно" смещают акценты, усиливая свой давний месседж "нас там нет" и говоря о якобы "гражданском конфликте", который якобы в Украине происходит».

Кириленко подтвердил, что его брат и родители живут на территории Донетчины, временно неконтролируемой украинской властью. Он также подтвердил, что не общается с братом из-за политических разногласий.

Читайте также:

Кириленко о ситуации под Гранитным: Соболезную и возмущен реакцией СМИ

ТЕМЫ

Люди
Павел Кириленко
Организации
российские СМИ

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:39
«ДНР»: Четыре человека ранены за день в результате детонации взрывчатки
21:28
Судьба «ДНР» решается в Киеве и Москве ►
14:28
«ДНР» приговорила к 14 годам заключения за «шпионаж» жителя Донетчины
09:44
ОБСЕ зафиксировала российские грузовые вагоны на неподконтрольной территории
23:25
Тем, кто проводит перепись населения при «ДНР», запретили общаться с ОБСЕ
22:44
Нарушения прекращения огня на участках разведения и выборы на Донбассе. Главное за день
13:14
ОБСЕ рассказала про обстрелы на участках разведения в Золотом и Петровском
09:35
На неподконтрольный Донбасс проследовал очередной гумконвой
00:16
Зеленский о Донбассе и новые наблюдения ОБСЕ. Главное за день
22:34
«ДНР»: Житель Зайцево получил ранение при обстреле
14:42
Боевики убрали блокпост у Петровского: ОБСЕ получила доступ к своей камере
11:36
Бывшая «министр образования ДНР» теперь работает в Воркуте
10:51
Зеленский посоветовал жителям Донецка «разговаривать с телевизором», как герой «Наша Russia»
08:17
ОБСЕ: В ходе обстрела в Старомихайловке повреждены стоматологи, детсад и четыре дома
22:00
Главные события 9 октября в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
все новости
14:33
Глава ДонОГА высказался о российских СМИ, которые пишут о его семье
13:15
ОБСЕ увидела обострение на Донбассе и сигналы «Л-ДНР» к разведению оружия
12:05
Кириленко о ситуации под Гранитным: Соболезную и возмущен реакцией СМИ
11:37
Прислушались к Украине. В НАТО отклонили доклад о «легких» санкциях против стран-агрессоров
11:22
В Нацбанке считают, что МВФ может не дать Украине новый кредит из-за Коломойского
10:56
На КПВВ Донетчины задержаны три авто с поддельными документами
10:06
«Слуга народа»: Проекта закона «об особом статусе Донбасса» нет и денег на восстановление тоже нет
09:18
На шахтерские зарплаты Кабмин выделил 1 миллиард гривен
08:40
ООС: На Донбассе в субботу увеличилось число обстрелов
21:39
«ДНР»: Четыре человека ранены за день в результате детонации взрывчатки
21:28
Судьба «ДНР» решается в Киеве и Москве ►
18:05
Генштаб ВСУ усилил боеготовность военных частей на праздники
17:13
NBC: Бизнесмены Парнас и Фруман, арестованные в США, работали в интересах Луценко
15:42
Минюсту нужно 3 месяца на упрощение регистрации документов для жителей неподконтрольных территорий
14:53
Собор Элладской церкви решил признать ПЦУ
все новости
ВИДЕО
Судьба «ДНР» решается в Киеве и Москве ►
12 октября, 21:28
«Украинцам нужно общаться друг с другом». О чем фильм «Поезд Киев-Война»
11 октября, 23:55
«Я больше не чувствую одиночества». Как пенсионеры в Славянске развивают себя
11 октября, 20:27
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция