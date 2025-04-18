Песков заявил об истечении моратория на удары по энергообъектам Украины

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото: Интерфакс

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что новых указаний начальства по мораторию на удары по энергетике Украины нет, а зарубежных контактов по дальнейшей судьбе моратория Россия пока не ведет. Об этом сообщает РИА Новости.

Мораторий, по его словам, был введен 18 марта сроком на 30 дней по итогам переговоров Москвы и Вашингтона.

Российское Минобороны регулярно утверждало, что украинская армия обстреливает российскую энергетическую инфраструктуру. Украина, в свою очередь, также неоднократно обвиняла Россию в атаках по энергетической инфраструктуре.

Так, например, 2 апреля президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале заявил о нарушении российской стороной договоренности не наносить такие удары.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки прекратят посреднические попытки в достижении мирного соглашения между Россией и Украиной в течение нескольких дней, если не увидят прогресса.Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио в Париже после встречи с представителями ЕС и Украины.