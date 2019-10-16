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За минувшие стуки на Донбассе погибли двое украинских военных, пятеро пострадали

16 октября 2019, 07:46

За минувшие стуки на Донбассе погибли двое украинских военных, пятеро пострадали

За минувшие сутки в результате обстрелов на Донбассе погибли двое украинских военнослужащих, четверо получили ранения и один — боевую травму. Об этом сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Подчеркивается, что всего 15 октября боевики 26 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В штабе отметили также активность снайперов боевиков.

Отмечается, что обстрелы по позициям украинских военных велись в районе Марьинки, Авдеевки, Водяного, Новогнатовки, Опытного, Павлополя, Новотроицкого, Пищевика, Лебединского, Новолуганского, Луганского, Золотого, Травневого.

С начала текущих суток боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня, потерь нет, рассказали в штабе.

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