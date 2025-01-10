ВСУ нанесли удар по пункту управления 3-го армейского корпуса в Светлодарске

10 января 2025 года Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточный удар по пункту управления 3-го армейского корпуса ВС РФ в оккупированном противником городе Светлодарск Донецкой области. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.



Также следует отметить, что в течение этой недели Вооруженные Силы Украины нанесли серию ударов по захваченным российскими оккупантами объектам в Донецкой области.



«При этом были приняты все необходимые меры во избежание риска для гражданского населения. Вооруженные Силы Украины готовы и в дальнейшем решительно уничтожать захватчиков. СЛАВА УКРАИНЕ!», — говорится в отчете генерального штаба ВСУ.

Напомним, 25 декабря 2024 года, Вооруженные Силы Украины ударили по штабу 810-й бригады морской пехоты РФ.