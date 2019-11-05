Волкер: Содержание разговора Трампа и Зеленского создает проблемы в противодействии РФ

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским 25 июля произвел обескураживающее впечатление, заявил экс-спецпредставитель США в Украине Курт Волкер. Об этом передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на CNN.



Волкер пояснил, что по прочтении записи разговора двух президентов он был удивлен, поскольку не ожидал, что в беседе возникнет тема семьи Байденов и расследования их деятельности.



«Когда вы просите президента Украины работать с генпрокурором США по этому делу и все это изучить, то, как вы видите, и как это и случилось, (такое развитие событий) производит взрывной эффект в нашей (США) внутренней политике», — сказал Волкер при даче показаний в Конгрессе в связи с импичментом Трампа.



По его словам, такой запрос со стороны Трампа может оказать влияние на другие аспекты отношений США и Украины.



«Это вновь создает проблемы со всем, чего мы пытаемся сделать для развития двусторонних отношениях, для укрепления нашей поддержки Украины, для укрепления позиций против России. А теперь все это забуксовало с внутренними политическими распрями в США, с внутренними политическими событиями, которые бросают тень на (отношения с Украиной). И я думаю, это крайне неудачно для нашей политики в отношении Украины», — отметил он.



В понедельник три комитета палаты представителей США опубликовали первые стенограммы, связанные с процедурой импичмента президента США. Так, были опубликованы показания бывшего советника госдепартамента США Майкла Маккинли, ушедшего в отставку в октябре, и бывшего посла США на Украине Мари Йованович. Беседы с чиновниками проходили за закрытыми дверями.



Во вторник комитеты также опубликовали стенограммы с показаниями, полученными в рамках процедуры импичмента президента США от постпреда США в ЕС Гордона Сондланда и Волкера.