Рада собирается готовить закон об «особом статусе» после «Нормандии». Пристайко же призвал активизироваться

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассчитывает, что написание законопроекта об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донбасса произойдет после саммита «нормандской четверки». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



«Я надеюсь, что Министерство иностранных дел разделяет позицию президента, также как и Верховной Рады, что написание этого законопроекта будет происходить после «Нормандской встречи», — сказал Разумков на брифинге в Киеве в понедельник.



«И создаваться этот законопроект будет, как сказал президент, совместно: Верховная Рада, Офис президента и общество», — добавил спикер.



В свою очередь, министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью «РБК-Украина» высказал мнение о необходимости наработать тексты законопроектов об «особом статусе» и амнистии до встречи в «нормандском формате».



«Но я не вижу, чтобы была создана группа в парламенте, которая бы взяла на себя эту инициативу, сказала, что 31 декабря не за горами, давайте поднимем существующий документ и подумаем, что мы можем переписать. Точно так же не обсуждается закон об амнистии, который тоже указан в минских соглашениях», — заявил министр.

Встреча лидеров «нормандского формата» (Украина, РФ, Франция, Германия) запланирована на 9 декабря в Париже. После встречи лидеров «нормандской четверки» у Верховной Рады будет только четыре дня для принятия закона об «особом статусе» Донбасса.



Срок закона об «особом статусе» Донбасса истекает 31 декабря 2019 года.



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