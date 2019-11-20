В штабе ООС сообщили о завершении разминирования в районе Петровского

В среду, 20 ноября, завершился процесс разминирования в районе Богдановки и Петровского Донецкой области. Об этом заявил начальник пресс-центра штаба Андрей Агеев, передает УНН.



«Сегодня в 12:00 завершился этап разминирования на участке разведения № 3 [в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское]», - сказал Агеев.



По его словам, ОБСЕ о завершении разминировании участка было сообщено в 12:00 было через МИД.



«У ОБСЕ есть сутки на верификацию. Хотя они ежедневно, постоянно мониторят выполнения указанных работ», - рассказал Агеев.

Зеркальное разведение в районе сел Петровское и Богдановка началось в полдень 9 ноября и по факту завершилось 11 ноября.