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В штабе ООС сообщили о завершении разминирования в районе Петровского

20 ноября 2019, 13:44

В штабе ООС сообщили о завершении разминирования в районе Петровского

В среду, 20 ноября, завершился процесс разминирования в районе Богдановки и Петровского Донецкой области. Об этом заявил начальник пресс-центра штаба Андрей Агеев, передает УНН.

«Сегодня в 12:00 завершился этап разминирования на участке разведения № 3 [в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское]», - сказал Агеев.

По его словам, ОБСЕ о завершении разминировании участка было сообщено в 12:00 было через МИД.

«У ОБСЕ есть сутки на верификацию. Хотя они ежедневно, постоянно мониторят выполнения указанных работ», - рассказал Агеев.

Зеркальное разведение в районе сел Петровское и Богдановка началось в полдень 9 ноября и по факту завершилось 11 ноября.

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