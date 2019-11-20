Генпрокурор подтвердил судимость нардепа Иванисова за изнасилование

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил, что депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Руслан Иванисов имеет погашенную судимость по обвинению в изнасиловании. Об этом сообщает «Украинская правда».



«Проверка была осуществлена. Не Генеральной прокуратурой, а соответствующими органами, те факты, о которых вы говорили они подтвердились. Его судимость погашена, поэтому считается, что человек не судим на данный момент», — сказал он на брифинге 20 ноября.



В то же время, в пресс-службе Генпрокуратуры заявляют, что проверка информации о погашенной судимости нардепа еще не окончена.



«Информация о подтверждении погашенной судимости одного из народных депутатов Украины, озвученная сегодня во время брифинга в Генеральной прокуратуре, не является подтвержденной. Проверка сейчас продолжается, о результатах будет официально сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.



Информацию о том, что Иванисов в середине 90-х годов был осужден за изнасилование несовершеннолетней, распространил бывший нардеп от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук.



Иванисов, в свою очередь, в своем Facebook назвал эту информацию «чернухой» и «заказухой» и обнародовал справку об отсутствии судимости.

Спикер Рады Дмитрий Разумков отметил, что этому инциденту будет дана соответствующая оценка.



41-летний Руслан Иванисов прошел в Верховную Раду по избирательному округу № 153 на Ровенщине.