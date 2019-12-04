«ДНР» задолжала зарплату железнодорожникам

В группировке «ДНР» обещают выплатить задолженность по зарплате перед сотрудниками железной дороги в ближайшее время. Так называемый зампредседателя «правительства ДНР» Владимир Пашков утверждает, что работа подконтрольной группировке жд наладится.



По его словам, группировка рассматривает вопрос о кредитовании жд-предприятия для выплаты задолженностей.



«И Иловайск, и Дебальцево и другие вздохнут свободнее», — цитирует его сотрудник «министерства информации» Алексей Акутин в своем Telegram-канале.



В «ДНР» также признали наличие проблемы задержек на пунктах пропуска при пересечении линии соприкосновения.