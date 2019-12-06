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Порошенко советует Зеленскому не доверять Путину и избегать с ним личной встречи

06 декабря 2019, 09:45

Порошенко советует Зеленскому не доверять Путину и избегать с ним личной встречи

Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко дал несколько советов действующему президенту Владимиру Зеленскому накануне саммита «нормандской четверки» в Париже.

«Накануне четырехстороннего саммита в Париже 9 декабря на правах учредителя Нормандского формата, участника всех предыдущих встреч на высшем уровне, знатока Минских договоренностей откликнулся на предложение "Украинской правды" дать несколько советов и рекомендаций стратегии и тактики переговоров», — написал Порошенко в Telegram-канале и кратко изложил опубликованные в статье «УП» рекомендации.

Так, он считает, что сторонам следует вернуться к теме берлинской «дорожной карты»: «Ключевым аспектом является приоритет безопасности компонента всего комплекса Минских договоренностей, включая вывод российских войск».

Неотъемлемым элементом мирного урегулирования на Донбассе остаются миротворцы под руководством ООН, полагает Порошенко.

Также пятый президент рекомендует не включать «газовый вопрос» в общей повестки дня «нормандского саммита», чтобы, по ено словам, не позволить России сформировать невыгодный для Украины «пакет договоренностей», по которому за «дешевый» газ Украина сделает важные уступки в политическом треке.

«И самый важный совет: не доверять Путину. Никогда и ни в чем. И искренне советовал бы избегать встречи с ним с глазу на глаз или, если это невозможно сделать, не поддаваться на его КГБ-шные манипуляции и заискивания, игру на эмоциях и недостатках президента», — подчеркнул Порошенко, пожелав Зеленскому «результативного нормандского саммита в Париже и достижения мира с учетом национальных интересов Украины».

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