Зеленский: В минские переговоры от имени Донбасса нужно включить переселенцев

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вопрос об участии стороны минских переговорах. Он заверил, что «Украина не разговаривает с боевиками». При этом глава государста добавил, что представители группировок «ЛНР» и «ДНР» присутствуют на заседаниях Трехсторонней контактной группы.



«Но мы с вами должны понимать, как это 5 лет происходит в Трехсторонней группе. Украина, Россия ОБСЕ и представители временно оккупированных территорий. Президент не разговаривает с боевиками и не будет - это понятно», - сказал Зеленский в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера».



Президент подчеркнул, что на неподконтрольной Украине территории находится много людей, которые хотят прекращения войны и не хотят жить в составе России.



Зеленский высказал идею о том, что в переговорах в Минске должны участвовать не только представители из Донецка и Луганска от группировок «Л-ДНР», но и те, кто был вынужден уехать оттуда.



«… представители Донбасса, которые переехали в Киев и другие города. Если нам скажут "разговаривайте с жителями оккупированных территорий". Так давайте со всеми. Пусть они приедут в Минск и сядут за стол переговоров, пусть скажут, почему они переехали», - высказался Зеленский.