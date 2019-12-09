Зеленский, Меркель и Путин прибыли в Елисейский дворец. Их встретил Макрон

Президент Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец, где сегодня пройдут переговоры лидеров «нормандской четверки». Его встретил президент Франции Эмманюэль Макрон.







Ранее в Елисейский дворец приехала канцлер Германии Ангела Меркель.

Президент России Владимир Путин прибыл последним.

"Нормандская четверка в сборе". Первой приехала Меркель, выбравшая синий пиджак цвета года Pantone, символизирующего постоянство и уверенность. Следом - Зеленский, удостоившийся рукопожатия Макрона, последним - Путин. Его президент Франции поприветствовал особенно тепло. pic.twitter.com/WqvZVtgaI9 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 9, 2019



Главный вопрос повестки дня — обсуждение дальнейших шагов и сроков установления мира на Донбассе, отмечает пресс-служба Офиса президента Украины.



В официальной резиденции президента Франции Зеленский помимо встречи лидеров «нормандской четверки» проведет ряд двусторонних встреч.



После завершения саммита будет подготовлено коммюнике. Кроме того, Зеленский примет участие в совместной пресс-конференции с лидерами Франции, Германии и России, запланированной по итогам встречи.



Предыдущая встреча в «нормандском формате» на высшем уровне состоялась в 2016 году.