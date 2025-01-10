РФ утром ударила по Покровску: есть жертва и пострадавшая

Российские военные утром 10 января обстреляли Покровск Донецкой области. Известно об одном погибшей, еще одна женщина получила ранения. Об этом сообщила пресс-секретарь Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева, передает «Суспільне Донбас».



«От попадания боеприпасов в частном секторе погибла женщина 73 лет. Кроме того, в результате обстрела многоквартирного жилого дома получила осколочное ранение 78-летняя пенсионерка. Ее в состоянии средней тяжести доставили в медицинское учреждение», — отметила она.



Пока неизвестно, какое именно оружие использовала армия РФ для атаки на город.



Правоохранители начали расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины.



Ранее мы писали, что российские оккупанты 8 и 9 января четыре раза обстреляли Покровск Донецкой области. В результате атак повреждены дома. Информация о пострадавших не поступала.