На Донбассе ранены двое украинских военных. Штаб обвинил РФ в нарушении «нормандского» коммюнике

За минувшие сутки пророссийские боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранения получили двое украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



«Российская Федерация не выполняет взятые на себя обязательства по устойчивому прекращения огня в соответствии с принятым итоговым коммюнике на переговорах лидеров "Нормандской четверки" во Франции», — подчеркивается в сообщении.



Отмечается, что противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.



Уточняется, что огонь велся у Новомихайловки, Павлополя, Лебединского, Авдеевки, Марьинки, Зайцево, Крымского, Травневого.



С начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли, потерь с украинской стороны нет, добавили в штабе.