Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Нормандский формат Особый статус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

У Зеленского отказались называть дату обмена пленными на Донбассе

12 декабря 2019, 10:33

У Зеленского отказались называть дату обмена пленными на Донбассе

Украинская сторона не может называть дату готовящегося обмена пленными на Донбассе. Об этом заявил депутат Верховной Рады от фракции «Слуги народа» Даниил Гетманцев.

«Мы не можем сейчас называть любые даты. Предыдущие обмены, которые были организованы президентом, до последнего момента не разглашались. Это очень важно, этот вопрос не должен привлекать к себе внимание, чтобы не сорвать процесс», — сказал он в кулуарах парламента.

Также депутат отказался назвать число возможных участников обмена.

Лидеры стран «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция, РФ) 9 декабря договорились в Париже о содействии обмену сторонами конфликта всех удерживаемых лиц до Нового года.

Президент Владимир Зеленский надеется, что до конца года 72 украинца вернутся домой в рамках обмена.

В группировке «ДНР заявили, что готовы на обмен удерживаемыми лицами по формуле «88 на 53».

Трехсторонняя контактная группа в Минске 18 декабря обсудит вопрос обмена пленных в свете решений встречи «нормандской четверки» в Париже.

ТЕГИ

Прочее
Обмен пленными
Организации
Слуга народа
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:11
Российский «гумконвой» снова прибыл в Донецк и Луганск
22:59
ОБСЕ зафиксировала нарушения режима тишины на участке разведения у Петровского
20:29
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
09:43
В Ясиноватой произошел пожар на территории храма
22:54
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
13:59
«Л-ДНР» призвали помочь Госдуму разобраться, что мешает «взаимодействию Донбасса с РФ»
12:59
Пушилин и Чеснаков недовольны отказом Украины развести войска по всей линии соприкосновения
10:52
«ДНР» заявила о готовности к обмену пленными по формуле «53 на 88»
09:56
ОБСЕ видела новые мины у села Пикузы
09:26
Боевики приговорили к 5 годам лишения свободы жителя Донецка по обвинению в «терроризме»
19:23
В Макеевке после запуска шахты зафиксирован подземный толчок. В «ДНР» связь отрицают
12:43
В Донецке установили бюст Кобзону со «звездой героя ДНР»
09:44
«ДНР» приговорила мужчину к 14 годам тюрьмы за «шпионаж»
19:00
Донбасс. Итоги недели 2 – 8 декабря
22:24
Зеленскому не нравится, что Донецк и Луганск называют «ОРДЛО»
все новости
11:22
Верховная Рада продлила закон об «особом статусе» Донбасса
10:33
У Зеленского отказались называть дату обмена пленными на Донбассе
10:01
РБК: Компания белорусского олигарха будет поставлять российский уголь в Украину
09:40
Сегодня Рада собирается продлить закон об «особом статусе» Донбасса
09:11
Российский «гумконвой» снова прибыл в Донецк и Луганск
08:12
На Донбассе ранены двое украинских военных. Штаб обвинил РФ в нарушении «нормандского» коммюнике
22:59
ОБСЕ зафиксировала нарушения режима тишины на участке разведения у Петровского
22:11
В России после одного дня показа сняли с эфира сериал «Слуга народа»
21:50
«Шахтер» разгромно проиграл «Аталанте» и вылетел в Лигу Европы
21:32
Украинская сторона СЦКК просит ОБСЕ не допускать боевиков к восстановленной части моста в Станице Луганской
21:02
В «ДНР» говорят, что у Зеленского отредактировали текст коммюнике после их требования. Это не так
20:46
Украина собирается подготовить изменения в Минские соглашения к следующему «нормандскому саммиту»
20:29
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
20:23
Во время показа сериала «Слуга народа» в РФ вырезали шутку о Путине
19:56
Зеленский попросил ЕС сохранить санкции против России
все новости
ВИДЕО
В Раде произошла драка из-за рынка земли. Заседание комитета не закрыли
11 декабря, 11:48
Начались переговоры Зеленского, Путина, Меркель и Макрона
09 декабря, 18:26
Зеленский, Меркель и Путин прибыли в Елисейский дворец. Их встретил Макрон
09 декабря, 16:01
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция