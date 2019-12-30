Адвокаты экс-беркутовцев призвали Зеленского дать Майдану «адекватную правовую оценку»

Адвокаты экс-беркутовцев, которых 29 декабря передали боевикам в рамках обмена, просят президента Владимира Зеленского пересмотреть события Революции достоинства и дать им «адекватную правовую оценку». Обращение написали трое защитников экс-беркутовцев Стефан Решко, Александр Горошинский и Игорь Варфоломеев, передает «Громадське».



Бывших силовиков спецподразделения МВД «Беркут» Олега Янишевского, Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко и Сергея Тамтуру подозревают в расстрелах активистов на улице Институтская в феврале 2014 года. Суд отпустил их для участия в обмене с боевиками «Л-ДНР» 29 октября.



По словам адвокатов, на их подзащитных «вылились тонны информационной грязи и упреки в измене».



«Этим обращением мы хотим, чтобы хотя бы вы, шестой президент Украины, гарант Конституции, наконец услышали нас, и мы хотим донести свою позицию публично. Для наших подзащитных это решение (принять участие в обмене — ред.) было не менее сложным, чем для вас. Ключевым обстоятельством, что обусловило его принятие, было не попытка уйти от ответственности, а невозможность добиться справедливой оценки действий наших подзащитных со стороны Генпрокуратуры и суда. Сам факт включения их в списки на обмен подтверждает, что дело политическое», — говорится в обращении.



Как отметили адвокаты, не все граждане Украины считают события 2014 года Революцией достоинства, и на неподконтрольной территории «остро воспринимают несправедливость судебного процесса» над тогдашними силовиками.



Защитники экс-беркутовцев называют дискриминацией тот факт, что активистов Евромайдана «освободили от ответственности», а взамен правоохранителям устроили «инквизицию».



Также адвокаты считают, что у Зеленского, который «вероятно» наблюдал за расстрелами на Майдане через СМИ, и у большинства людей «сложилось определенное предубеждение» относительно тех событий.



Сами Решко, Горошинский и Варфоломеев уверены, что Революция достоинства была государственным переворотом, а политики, которые после него пришли к власти, на протяжении пяти лет «систематически героизировали Майдан и дискредитировали всю правоохранительную систему страны».



Адвокаты пожаловались, что за эти годы власть встречалась с семьями погибших активистов, но игнорировала семьи пострадавших и погибших милиционеров.