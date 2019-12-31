Новый обмен пленными между Россией и Украиной может состояться уже зимой

Новый обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной может состояться уже этой зимой. Об этом «Интерфаксу-Украина» заявила пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.



«Во время телефонного разговора 31 декабря президент Украины Владимир Зеленский и президент Российской Федерации Владимир Путин согласились, что согласование списков для будущего взаимного освобождения должно начаться немедленно, следовательно, уже в январе 2020 года», — отметила она.



До согласования списков невозможно сказать имена и сколько людей будут согласованы, указала Мендель. «Однако надеемся, что при условии быстрой работы и технических возможностей будущее взаимное освобождение состоится уже зимой 2020 года», — добавила пресс-секретарь Зеленского



По ее словам, речь идет об освобождении украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и россиян, находящихся в Украине.

7 сентября между Украиной и Россией прошел масштабный обмен задержанных и заключенных по формуле 35 на 35. В Украину вернулись 24 моряка и 11 политзаключенных.



29 декабря на КПВВ «Майорское» состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и группировками «ДНР»/«ЛНР». Киеву были возвращены 76 человек. В свою очередь «Л-ДНР» получили 124 человека. В Кремле отрицают прямую причастность России к этому обмену и формированию списка.