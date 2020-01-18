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В пятницу на Донбассе был ранен украинский военный

18 января 2020, 09:10

В пятницу на Донбассе был ранен украинский военный

За прошедшую пятницу незаконные вооруженные формирования 8 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрела ранен один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Обстрелы зафиксированы в районе Красногоровки, Широкино, Павлополя, Орехово, Луганского и Васильевки. Стрельба велась из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, миномета калибра 82 мм и другого стрелкового оружия.

В штабе ООС отметили, что в начале текущих суток российские боевики вели стрельбу из стрелкового оружия в сторону позиций украинских военных под поселком Пески.

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