В 2019 году на Донбассе погибло меньше всего мирных жителей с начала конфликта

В 2019 году на Донбассе было зафиксировано наименьшее количество жертв среди гражданского населения вследствие конфликта. Об этом сообщил бывший спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе Мартин Сайдик, передает «Интерфакс-Украина».



«Прошлый год был лучшим, если говорить о статистике жертв среди гражданского населения. Намного меньше было зафиксировано погибших и раненых мирных жителей. В 2016 у нас было 88 погибших и 354 раненых в рамках конфликта. В 2019 — только 19 погибших и 128 раненых. В 2016 из погибших было шестеро детей, а в прошлом году вообще ни один ребенок не погиб», — сказал Сайдик на конференции «ОБСЕ в Украине в 2019 году» в Киеве.



Экс-спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ отметил, что во время его работы в Минске в фокусе была ответственность за безопасность, защиту мирных жителей, а также противоминная деятельность.



«Мины — причина номер один, наверное, по которой гибнут дети в этом конфликте. Потому разминирование и противоминная деятельность, повышение уровня осведомленности об опасности мин — это очень важная работа», — подчеркнул Сайдик.