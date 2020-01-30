Взятому в плен боевику «ДНР» сообщено о подозрении в преступлении

Боевику группировки «ДНР», которого украинские военные задержали 27 января у Красногоровки, сообщено о подозрении в совершении преступления, передает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



Ему инкриминируется участие в террористической организации (часть 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса).



Следствием установлено, что в июле 2014 года после прохождения специальной боевой подготовки он нес «службу» на блокпосту боевиков в Горловке, а также принимал участие в охране мест расположение военной техники и осуществлял обстреле позиции Вооруженных сил Украины из установок «Град» и «Гвоздика».



В частности, в 2015 году боевик выполнял боевые задачи, находясь сначала в составе 2 мотострелкового батальона, располагавшегося в Енакиево, а впоследствии исполнял обязанности старшего наводчика миномета в составе одной из мотострелковых бригад «ДНР» в районе Углегорска.

27 января штаб ООС сообщил о взятии в плен боевика «ДНР».