РФ за сутки 7 раз обстреляла Донетчину: повреждены десятки домов, ЛЭП и газопровод

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Оккупационная армия РФ за прошедшие сутки, 8 января, обстреляла ряд населенных пунктов Донецкой области. Известно, что в результате атак повреждены дома, линия электропередач и газопровод. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 7 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Информация о пострадавших за сутки не поступала», — отметил он.





По словам Филашкина, под российский удар попали три района региона:



Покровский район. В Покровске повреждены 3 дома и предприятие, в Гришино поврежден дом.





Краматорский район. В Лимане повреждены 5 частных домов, 2 многоэтажки, линия электропередач и газопровод. В Константиновке поврежден инфраструктурный объект.



Бахмутский район. В Северске повреждены 8 домов. В Часовоярской громаде повреждены 4 частных дома и 2 многоэтажки.



Ранее мы писали, что российская армия в среду, 8 января, в очередной раз обстреляла Покровск и село Гришино Донецкой области. В результате ударов повреждены жилые дома, информация о пострадавших не поступала.