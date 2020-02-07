На Донбассе пострадал украинский военный при обстреле

За минувшие сутки боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинский военнослужащий получил боевое поражение. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Отмечается, что противник применял запрещенные Минскими договоренностями минометов калибра 120-мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Огонь велся по позициям украинских военных в районе Красногоровки, Орехово, Новолуганского.
По информации штаба, с началом текущих суток боевики огневой активности не проявляли, потерь нет.