На Донбассе пострадал украинский военный при обстреле

За минувшие сутки боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинский военнослужащий получил боевое поражение. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Отмечается, что противник применял запрещенные Минскими договоренностями минометов калибра 120-мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.



Огонь велся по позициям украинских военных в районе Красногоровки, Орехово, Новолуганского.



По информации штаба, с началом текущих суток боевики огневой активности не проявляли, потерь нет.