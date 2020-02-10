В Кремле назвали преждевременным обсуждение кандидатуры посла в Украине

Россия и Украина пока не проводили предметного разговора о возможности обмена главами дипломатических миссий. Заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».



«По кандидатурам преждевременно говорить», — сказал представитель Кремля.



Он отметил, что между двумя президентами и «на экспертном уровне определенные контакты имеют место». «Вместе с тем, предметного разговора об обмене главами дипломатических миссий до сих пор не было. Хотя, безусловно, вот такая готовность декларируется министром иностранных дел», — добавил Песков.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия не против обменяться послами с Украиной. В МИД Украины отмечали, что украинская сторона пока не планирует назначать своего посла в России.