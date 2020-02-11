Двое вернувшихся в Киев после обмена экс-беркутовцев остаются подсудимыми

Двое бывших сотрудников спецподразделения МВД «Беркут», которые после передачи в рамках обмена группировкам «Л-ДНР» вернулись в Киев, остаются в статусе подсудимых. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.



«Дело сейчас находится на стадии судебного разбирательства и, соответственно, те люди, которые были обменены и которые в настоящее время вернулись — двое из них — они как были подсудимыми, они так сейчас и остаются подсудимыми. То есть процессуальный статус у них не изменился», — сказал он.



Рябошапка отметил, что эти экс-беркутовцы хотят принимать участие в судебном процессе и далее. «Кажется, 17 марта будет следующее заседание суда, и, очевидно, они будут иметь такую возможность и в суде у них будет возможность доказывать или приводить доказательства своей невиновности. Соответственно, на принципах соревновательности прокуратура будет доказывать свое видение процесса, и будет представлять свои доказательства вины, а они будут иметь возможность опровергать доказательства прокуратуры», — отметил генпрокурор.



На вопрос об избрании им меры пресечения, Рябошапка ответил, что решение об этом будет принимать суд. «Если они придут в суд, и не будут скрываться от суда, то, соответственно, вряд ли будут основания говорить о том, что есть риски и есть основания для того, чтобы изменять меру пресечения. Если они не придут, не появятся на судебном заседании, то, соответственно, будем реагировать иначе», — добавил он.

8 февраля в Киев вернулись бывшие сотрудники «Беркута» Александр Маринченко и Сергей Тамтура. Следствие обвиняет их в расстрелах активистов Евромайдана, а в конце декабря 2019 года экс-беркутовцев передали группировкам «Л-ДНР» в рамках обмена 29 декабря.



