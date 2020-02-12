Госэкоинспекция выставила претензии заводу Ахметова в Мариуполе на 10 млн гривен

Госэкоинспекция (ГЭИ) проверила Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича (ММК им. Ильича) и выявила нанесенный государству ущерб — более 10,5 млн грн. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы ГЭИ Егор Фирсов.



4 февраля инспекторы были допущены к проведению комплексной проверки, в ходе которой выявлены нарушения природоохранного законодательства. На этот раз представители ЗАО ММК сотрудничали с инспекторами, отметил Фирсов.



«Государственные инспекторы установили, что предприятие делало сверхурочные сбросы сточных вод в период с 4 сентября 2019 года по 6 февраля 2020 года», — говорится в сообщении.



Также в ходе проверки установлены нарушения в сфере обращения с отходами — засорение земельного участка площадью почти 25 000 квадратных метров отходами производства.

Ранее управлением СБУ в Донецкой и Луганской областях было начато расследование возможного загрязнения окружающей среды из-за размещения мусорного отвала вблизи речек в Сартане.