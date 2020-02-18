Янукович в годовщину расстрелов на Майдане заявил, что хочет помочь Зеленскому

Бывший президент Виктор Янукович в канун шестой годовщины расстрелов на Майдане написал обращение, в котором выразил надежду, что президент Владимир Зеленский сможет «объединить страну», и заявил о готовности помочь ему. Текст обращения был опубликован адвокатом Януковича Виталием Сердюком.



«После выборов президента 2019 года народ Украины отстранил от власти Порошенко, дав шанс президенту Зеленскому и его команде объединить Украину. Первые шаги Зеленского дают надежду на мир, справедливость и установление стабильности в стране», — говорится в обращении.



По словам Януковича, на этом пути «нужны союзники, компетентные исполнители». Экс-президент добавил, что будет делать все для того, чтобы «страна не потеряла эту надежду, чтобы мир и стабильность пришли на нашу землю».



Янукович в очередной раз назвал события на Майдане 2014 года «государственным переворотом», который «продолжает разделять нашу страну». Также он обвинил пятого президента Украины Петра Порошенко в «разжигании» конфликта на Донбассе.

Виктор Янукович бежал из Украины 21-22 февраля 2014 года, после расстрелов на Майдане, участники которого выступали против него и против отказа от курса на евроинтеграцию.



Янукович живет в России, президента которой — Владимира Путина — он просил ввести войска в Украину.



В январе 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в агрессивной войне и приговорил его к 13 годам тюрьмы. Приговор еще не вступил в силу, поскольку обжалуется защитой экс-президента. Сам Янукович свою вину отрицает.



22 апреля 2019 года Янукович поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.



В сентябре адвокаты Януковича заявили, что работают над тем, чтобы он мог вернуться в Украину.