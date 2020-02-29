Пристайко: Мы не собираемся праздновать 9 мая

Россия не направляла украинской стороне приглашение об участии в торжествах по случаю 75-летия победы во Второй мировой войне, которые пройдут в Москве. Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью телеканалу «Украина 24».



«Приглашение не приходило. Это первое. Оно, конечно, придет по дипломатическим каналам. Нам не поступало. Мы бы передали президенту Зеленскому, если бы оно поступило», — сказал он.



Министр добавил, что Украина выбрала другой способ, чтобы отметить 9 мая.



«Наша позиция остается такой, какой она есть: нет, мы не собираемся праздновать 9 мая. Мы как весь европейский континент через 75 лет готовы понять, почему произошла эта трагедия, готовы друг друга простить. Мы считаем, что именно в эту сторону должно идти празднование», — пояснил он.



В августе помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что Кремль направит президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия Победы.