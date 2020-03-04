Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 4 марта.

Политика

В Кремле не стали прогнозировать решение суда в Нидерландах по делу о катастрофе «Боинга» рейса MH17.



Суд по делу о катастрофе MH17 на Донбассе, который запланирован на 9 марта, не будут переносить из-за ситуации с коронавирусом в Нидерландах.



Права человека



Freedom House оценил ситуацию с демократией в Крыму и оккупированном Донбассе как «несвободную».



Боевые действия



В Докучаевске была ранена женщина в результате обстрела, заявили в группировке «ДНР».



Боевики продолжают препятствовать свободе передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ. Так, патрули миссии не смогли попасть в неподконтрольные властям Верхнешироковское, Азов и Вознесеновку.



Общество



Украинцу, освобожденному из плена при обмене удерживаемыми лицами 29 декабря объявлено о подозрении в пытках пленных. Он задержан. По информации издания «Ґрати», речь идет о Евгении Бражникове.



На границе военнослужащие задержали россиянина, который хотел нелегально пересечь границу и добраться оккупированной территории Луганской области. По информации военных, мужчина планировал вступить в ряды боевиков.



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