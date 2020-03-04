Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 4 марта.
Политика
В Кремле не стали прогнозировать решение суда в Нидерландах по делу о катастрофе «Боинга» рейса MH17.
Суд по делу о катастрофе MH17 на Донбассе, который запланирован на 9 марта, не будут переносить из-за ситуации с коронавирусом в Нидерландах.
Права человека
Freedom House оценил ситуацию с демократией в Крыму и оккупированном Донбассе как «несвободную».
Боевые действия
В Докучаевске была ранена женщина в результате обстрела, заявили в группировке «ДНР».
Боевики продолжают препятствовать свободе передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ. Так, патрули миссии не смогли попасть в неподконтрольные властям Верхнешироковское, Азов и Вознесеновку.
Общество
Украинцу, освобожденному из плена при обмене удерживаемыми лицами 29 декабря объявлено о подозрении в пытках пленных. Он задержан. По информации издания «Ґрати», речь идет о Евгении Бражникове.
На границе военнослужащие задержали россиянина, который хотел нелегально пересечь границу и добраться оккупированной территории Луганской области. По информации военных, мужчина планировал вступить в ряды боевиков.
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