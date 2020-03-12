Жители Макеевки снова сообщают о подземном толчке

В поселках Объединенный и Калиново подконтрольной боевикам Макеевки вновь зафиксирован сильный подземный толчок. Об этом жители города пишут в соцсетях.



Сообщается, что подземный толчок произошел сегодня около 12:30. Движения ощутили жители 40, 48, 49 и 60 квартала.

Подземные толчки, которые приводят к разрушению ветхих домов, уже не один месяц фиксируются в поселке Объединенный Советского района Макеевки. Местные жители говорят, что проблема возникла несколько лет назад и проявляется волнообразно. Последняя серия динамических явлений началась летом и стала особенно заметной осенью.



Большинство жителей связывают причины возникновения подземных толчков с буровзрывными работами на шахте «Калиновская-Восточная».



Шахта была остановлена 11 ноября в связи с расследованием причин возникновения толчков. Работа шахты была возобновлена 7 декабря, после чего снова начались подземные толчки.