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СМИ: Переговорщики в Минске создают общий с «Л-ДНР» консультационный орган

13 марта 2020, 13:11

СМИ: Переговорщики в Минске создают общий с «Л-ДНР» консультационный орган

Трехсторонняя контактная группа 11 марта подписала документ о создании консультационного органа, в котором группировки «ДНР/ЛНР» будут выступать в качестве субъекта, а РФ — гаранта наравне с ОБСЕ, Францией и Германией. Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на документ, переданный редакции источником в переговорной группе.

Решение ТКГ об учреждении Консультативного совета будет подписано 25 марта 2020 года после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии.

«Основной задачей Совета является осуществление диалога, консультаций и выработка предложений по проектам политических и правовых решений по урегулированию конфликта в соответствии с Комплексами мер, в том числе относительно проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины», — отмечается в решении ТКГ.

Согласно тексту документа, критерии и порядок назначения членов Совета определяются Украиной, отдельными районами Донецкой и Луганской областей Украины, РФ, Федеративной Республикой Германия, Французской Республикой и ОБСЕ самостоятельно.

Кроме того, Украина, отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины, РФ, Германия, Франция и ОБСЕ не позднее чем за три рабочих дня до дня первого заседания Совета должны будут уведомить Специального представителя Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе о своих участниках заседания Совета.

 

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