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В Славянском суде стартовал процесс по резонансному ДТП, в котором погибла журналистка

27 марта 2025, 17:48

В Славянском суде стартовал процесс по резонансному ДТП, в котором погибла журналистка

В Славянском суде стартовал процесс по резонансному ДТП, в котором погибла журналистка

В Славянске 27 марта состоялось первое судебное заседание по существу уголовного производства, открытого по факту ДТП, в результате которого погибла журналистка Анастасия Волкова. Об этом «Новостям Донбасса» сообщила подруга погибшей Анастасии Волковой — Марина Терещенко.

В Славянском городском районном суде Донецкой области началось рассмотрение дела против гражданина Т., обвиняемого в совершении аварии.

Во время заседания прокурор озвучила краткое изложение обстоятельств, изложенных в обвинительном акте.

Поскольку обвиняемый не признает обстоятельства, представленные стороной обвинения, суд принял решение о полном исследовании доказательной базы. Суд установил порядок исследования доказательств. На следующем слушании планируется допрос потерпевших.

Напомним, обвиняемый Т. не находится под стражей. Прокуратура не поднимала перед судом вопрос об изменении меры пресечения.

Следующее заседание назначено на 16 апреля. Однако попасть в зал суда, кроме участников дела, нельзя — процесс проходит в закрытом режиме.

22 марта в день рождения украинской военной корреспондентки «Новости Донбасса» собрали воспоминания о коллеге. Анастасии Волковой исполнилось бы 32 года. 

Напомним, что ДТП произошло 30 мая 2024 года. Анастасия была на пешеходном переходе в центре города. В этот момент на дороге столкнулись микроавтобус Volkswagen Transporter и легковой автомобиль «ВАЗ-2106». Удар был такой силы, что автомобиль «ВАЗ» отбросило на Анастасию. Водитель ВАЗ погиб на месте, а журналистка скончалась в больнице. За рулем микроавтобуса находился военнослужащий.

В августе стало известно, что для сообщения о подозрении водителю микроавтобуса не хватает результатов экспертизы.

Однако в декабре сотрудники Государственного бюро расследований все-таки сообщили военнослужащему о подозрении в совершении смертельного ДТП. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В январе Бабушкинский районный суд Днепра отпустил на поруки подозреваемого водителя.

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