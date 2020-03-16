Несколько европейских авиакомпаний отменили рейсы в Украину на день раньше

Часть европейских авиакомпаний отменили рейсы в украинские аэропорты на день раньше, перепутав дату начала запрета на осуществление регулярных пассажирских рейсов. Об этом сообщает «Европейская правда».



Авиакомпании Lufthansa и Austrian airlines (обе управляются группой Lufthansa) отменили часть своих рейсов в Киев в воскресенье, 15 марта. Пассажирам сообщили об отмене всех рейсов лишь на следующий день.



Так, в воскресенье в Киев не вылетели два рейса из Франкфурта LH 1492 и LH 1494. Их вылет был отменен в последний момент, пассажиры (в том числе транзитные) не были предупреждены об отмене. В Вене так же неожиданно был отменен рейс в Киев OS 667, который должен был прибыть в Киев в 00:15.



Из-за этого в обоих аэропортах находятся украинские граждане, которые пытаются вернуться в Украину до 17 марта, когда регулярное сообщение будет прекращено.



Также статус «отмененных» имеют все рейсы группы Lufthansa на понедельник - три из Франкфурта, 2 из Мюнхена, 2 из Вены.



По данным МИД Украины, причиной отмены стала ошибка авиакомпании, которая решила, что запрет на полеты начинается на сутки раньше.



Как сообщила генеральный консул Украины во Франкфурте Алла Полевая, сотрудники которой вели диалог с перевозчиком, чтобы найти выход из сложившейся ситуации.



«Как выяснилось, Lufthansa отменила сегодняшний рейс и все последующие из-за, якобы, имеющейся у авиакомпании информации о закрытии Украиной авиасообщение с другими странами в воскресенье в 22:00», - рассказала дипломат, отметив, что перевозчик так и не предоставил объяснений, откуда у него появилась ложная информация о сроках запрета.



Сейчас решается вопрос о том, чтобы пассажиры смогли вылететь в понедельник, дипломаты планируют переговоры с главным офисом авиакомпании в Кельне.



Между тем, пассажиры сообщают об отмене крайней мере части рейсов в города Украины других европейских авиакомпаний - так, пассажирам поступила информация, что в понедельник будут отменены некоторые рейсы WizzAir.

Из-за пандемии коронавируса в мире с 16 марта Украина закрывает границу страны для иностранцев. С 17 марта в Украине на две недели будут закрыты все пункты пропуска на границе для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.