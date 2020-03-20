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На Донбассе зафиксировали 15 обстрелов, есть погибший и раненый в рядах ВСУ

20 марта 2020, 08:18

На Донбассе зафиксировали 15 обстрелов, есть погибший и раненый в рядах ВСУ

За минувшие сутки боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранение. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Уточняется, что противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, отмечена работа снайперской пары.

Обстрелам подверглись позиции у населенных пунктов Красногоровки, Лебединского, Павлополя, Васильевки, Авдеевки, Крымского, Славного, Новотошковского, Новоалександровки.

С начала текущих боевики огневой активности не проявляли, подытожили в штабе ООС.

 

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