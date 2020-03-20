Зеленский поставил задачу увеличить количество автобусов в регионах

Главам облгосадминистраций и мэрам городов поставлена задача увеличить число общественного транспорта на дорогах. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время обращения.



По словам Зеленского, увеличение числа маршруток, автобусов и троллейбусов поможет придерживаться ограничения на перевозку 10 и 20 пассажиров в период карантина из-за коронавируса.



«Призываю каждого главу ОГА, каждого мэра осознать свою персональную ответственность, активно и эффективно решать транспортные проблемы в своем регионе. Это очень важно для здоровья всех украинцев», — подчеркнул президент.

Также Зеленский сообщил о первом выздоровевшем от коронавируса в Украине.

В Украине подтверждено 26 случаев COVID-19, три из них — летальные.



Правительство с 12 марта по 3 апреля ввело карантин на территории Украины с целью недопущения распространения коронавируса. Эти меры предусматривают закрытие учебных заведений на трехнедельный карантин. Также запрещаются массовые собрания численностью более 200 человек. 17 марта Верховная Рада ввела ряд дополнительных мер по противодействию болезни.



С 18 марта была запрещена перевозка пассажиров в другие города и регионы на автобусах, поездах и самолетах из-за угрозы пандемии коронавируса, ограничена работа городского транспорта.



Также Украина закрыла границу страны для иностранцев. С 17 марта на две недели закрыты все пункты пропуска на границе для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Также была ограничена работа КПВВ на линии соприкосновения Донбасса.