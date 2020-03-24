На неподконтрольной Луганщине временно закрыли пункты пропуска с Россией

Пункты пропуска в Луганской области на неподконтрольной части украино-российской границы временно приостановили работу. Об этом пишет сепаратистский сайт ЛИЦ.



Закрыты незаконные пункты пропуска «Поповка», «Северный», «Песчановка», «Краснодарка», «Краснодарка—1» и «Новоборовицы».



Отмечается, что пропуск граждан и транспортных средств будут проводить только в атомобильных пунктах «Изварино», «Должанский» и «Червонопартизанск».



Ранее Россия разрешила въезд в страну жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.