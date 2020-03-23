«ДНР» не пускает наблюдателей ОБСЕ, сославшись на «карантин»

Боевики группировки «ДНР» через свои блокпосты за выходные не пропустили ни одного патруля Специальной мониториноговой миссии ОБСЕ, которые ехали из подконтрольных украинскому правительству районов. Об этом сообщается в оперативном отчете миссии.



Так, утром 21 марта на блокпосте около Оленовки под Донецком «невооруженный член вооруженных формирований» запретил патрулю СММ в составе 5 сотрудников на 2 автомобилях проезд в неподконтрольные правительству районы, объяснив это «распоряжениями от руководства вооруженных формирований».



В то же утро на блокпосте «Октябрь» у Верхнешироковского в 85 километрах от Донецка боевик запретил другому патрулю миссии в составе 6 сотрудников на двух автомобилях проезд в неподконтрольные правительству районы, объяснив это тем, что «пункт пропуска закрыт».



Утром 22 марта на том же блокпосте боевик снова запретил еще одному патрулю СММ проезд в неподконтрольные правительству районы, по его утверждениям, из-за «карантина».



«В связи с этими недопусками свобода передвижения Миссии через линию соприкосновения была ограниченной и патрули СММ не смогли добраться до неподконтрольных правительству районов Донецкой области, что воспрепятствовало выполнению ее мандата по всей стране», — подчеркнули в миссии.

Украинская сторона и группировки «ДНР»/«ЛНР» закрыли свои пункты пропуска на линии соприкосновения, сославшись на угрозу распространения коронавируса. При этом украинская сторона разрешает пересекать КПВВ на Донбассе представителям международных миссий.



Базы СММ ОБСЕ есть как на подконтрольной украинским властям части Донбасса, так и на неподконтрольной.