«Казачьи патрули» появились еще в одном городе ОРЛО

«Казаки» вышли на патрулирование улиц в подконтрольной боевикам Кадиевке (бывш. Стаханов) Луганской области. Группировка «ЛНР» привлекает «казачьи дружины» к патрулированию якобы с целью противодействия коронавирусу.



В обязанности «казаков» входит соблюдение общественного порядка, пишет сепаратистский сайт ЛИЦ. Они патрулируют улицы ряда городов в отдельных районах Луганщины (ОРЛО) вместе с членами «полиции ЛНР».



Представители казачества в составе добровольных дружин вместе с правоохранителями вышли на



«Кроме того, с 11 апреля представители казачьих формирований принимают участие и в проверках объектов хозяйственной деятельности на предмет соблюдения требований чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии», — говорится в сообщении.



«Казачьи дружины» уже вышли на патрули в Красном Луче, Антраците, Ровеньках, Краснодоне, Свердловске и Алчевске.