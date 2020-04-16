В ходе обмена украинская сторона передала двух россиян

В ходе обмена удерживаемыми лицами с группировкой «ЛНР» 16 апреля на неподконтрольную территорию были переданы два гражданина России. Об этом сообщает сепаратистский телеканал «ГТРК ЛНР».



Один из них, по всей видимости, Леонид Харитонов. Правоохранительные органы Украины его обвиняют в подготовке теракта на военном аэродроме в Умани Черкасской области. Харитонов значился в предварительных списках на обмен.

Обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и группировками «ДНР»/«ЛНР» прошел 16 апреля в два этапа по формуле «20 на 14». Двадцать человек переданы украинской стороне, а взамен сепаратисты получили четырнадцать.