СМИ: «ДНР» хочет установить памятник Сталину вместо статуи Шевченко

Руководство группировки «ДНР» уже приняло решение об установке памятника советскому правителю Иосифу Сталину и определило место в центре Донецка. Об этом пишет российское издание «Спектр» со ссылкой на источники, близкие к главе «ДНР» Денису Пушилину.



По словам собеседников, статую Сталина хотят установить на месте памятника украинскому поэту Тарасу Шевченко. Фигура поэта стоит перед зданием, которое сепаратисты называют «Домом правительства», раньше там размещалась областная администрация.



«Мы хотим тут Сталина размерами в статую Свободы!» — отметил один из сторонников проекта во «властных структурах ДНР».



Кроме того, сейчас идет сбор подписей под онлайн-петицией об установке памятника Сталину. Она была размещена на сайте так называемого общественного движения «Донецкая республика» (ОДДР), которое фактически является партией власти на подконтрольной боевикам территории. Автором петиции указан директор железнодорожного вокзала Донецка Максим Козловский.



При этом «Спектр» подчеркивает, что быстр памятник советскому генералиссимусу в Донецке точно не появится. «Несмотря на уверенность местных идеологов в успехе проекта, у него есть много противников как внутри ДНР, так и в Москве», — отмечается в публикаци.



Также издание обращает внимание на сложность и затратность проекта. Отмечается, что в Донецке нет скульптора, который мог бы изваять гранитного или бронзового Сталина весом в тонну (на фигуру Тараса Шевченко в свое время заказывали 700 кг бронзы). Также нет технологий и специалистов по строительству массивных постаментов.



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В конце апреля стало известно, что в группировке «ДНР» допускают появление в Донецке памятника Иосифу Сталину.



Перед этим глава «ДНР» Денис Пушилин разрешил использовать в отношении Донецка его предыдущее название «город Сталино». Это было сделано на фоне отмены из-за коронавируса массовых мероприятий по случаю Дня победы 9 мая.