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В «ДНР» заговорили об установке памятника Сталину в Донецке

24 апреля 2020, 14:18

В «ДНР» заговорили об установке памятника Сталину в Донецке

В группировке «ДНР» рассматривают возможность установки памятника советскому правителю Иосифу Сталину в Донецке. Об этом пишет Telegram-канал «Гитара Пушилина», который связан с «администрацией» главы «ДНР».

Эту публикацию уже репостнули в свои Telegram-каналы «депутат» Владислав Бердичевский, а также работники СМИ «ДНР» Алексей Акутин и Майя Пирогова.

«Идут консультации, рассматривается вариант восстановления памятника в одном из мест, где они были ранее», — отмечается в сообщении.

В частности, один из таких монументов находился в парке имени Постышева (ныне центральный парк культуры и отдыха имени А. С. Щербакова), однако «конкретного решения пока не приняли».

Отмечается, что в архивы градостроительства и архитектуры направлены соответствующие запросы.

Идею установки памятника Сталину уже раскритиковал россиянин Александр Жучковский, который воевал на стороне группировки «ДНР», а сейчас собирает деньги на лечение боевиков, и ведет блог в соцсетях. По его словам, кто лоббирует эту идею и направил запросы, выяснить пока не удалось.

Накануне глава «ДНР» Денис Пушилин подписал «указ», которым разрешает использовать в отношении Донецка его предыдущее название «город Сталино». Это было сделано на фоне отмены из-за коронавируса массовых мероприятий по случаю Дня победы 9 мая.

В декабре 2019 года «ДНР» выпустила почтовую марку с портретом Иосифа Сталина.

Период правления Иосифа Сталина (1922 — 1953) характеризовался сельскохозяйственной коллективизацией, ускоренной индустриализацией и созданием централизованной командной экономики. Сталинская политика была основана на применении системных репрессий и террора, привела, по данным украинских ученых, к смерти 3,9 миллиона украинских крестьян в течение Голодомора; миллионы советских граждан были заключены в лагерях ГУЛАГа или выселены в отдаленные районы СССР, подверглись раскулачиванию, иногда целые народы были подвергнуты депортации.

Между 1934 и 1939 годами Сталин и его окружение организовали «Большой террор» с целью ликвидации «врагов рабочего класса», в ходе которого более миллиона человек были заключены, а 700 000 — казнены тайной полицией.

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