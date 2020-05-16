«ЛНР» выявила новые случаи COVID-19. Всего в ОРЛО признают 312 пациентов

«Минздрав ЛНР» заявляет о 312 случаях коронавируса в отдельных районах Луганской области (ОРЛО). Группировка не сообщала о новых положительных результатах на COVID-19 с 11 мая, когда было известно о 308 пациентах с коронавирусом.



Согласно сообщению, 104 человека выписаны после выздоровления.



При этом группировка не отчитывается о количестве смертей вследствие коронавируса. Формирование заявляло только о смерти пациента и врача из Первомайска. Однако в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий заявляют, что «ЛНР» скрывает смерть врача в Должанске вследствие коронавируса.

В МинВОТ также заявляют, что «ЛНР» реорганизовывает городскую детскую больницу № 1 для приема лиц, контактировавших с больными коронавирусом в связи с переполненностью инфекционного отделения больницы Луганска № 15. Кроме этого, МинВОТ сообщает о всплеске заболевания COVID-19 среди медицинского персонала больницы в подконтрольном «ДНР» Докучаевске.