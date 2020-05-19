В Донецкой области задержаны подозреваемые в похищении ветерана АТО

В Донецкой области полиция задержала четырех участников преступной группировки, которые похитили и пытали ветерана АТО. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.



«В Покровске фигуранты похитили мужчину на глазах его родных и силой заставляли вступить в криминальную группировку. Связанного потерпевшего пытали в течение двух часов, лишь случайно он остался жив», — говорится в сообщении.



Правоохранители задержали организатора преступления и трех его сообщников. По данным полиции, злоумышленники и раньше попадали в поле зрения полиции, их подозревают в ряде тяжких преступлений, в том числе убийстве.



Потерпевший госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.