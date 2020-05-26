В ДонОГА рассказали подробности заражения полицейского коронавирусом

Инфицированный коронавирусом полицейский на Донетчине является работником частной структуры. Ранее COVID-19 был подтвержден у его родственницы. Об этом на брифинге сообщил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой ОГА Александр Педенко.



«Как мне сообщили в Мариуполе, он был в командировке. По приезду обратился сразу в больницу с жалобами на острую респираторную вирусную болезнь. Потом подтвердил, что его теща получила положительный результат на COVID-19. Было проведено ПЦР-исследование, которое подтвердило его статус, как положительный на COVID-19», — сказал он.



По словам Педенко, круг его контактов определены, материал для ПЦР-тестов отобран. Пока решается вопрос о месте проведения теста — в Славянске или в Мариуполе.

Ранее в пресс-центре штаба операции Объединенных сил сообщили о случае заболевания коронавирусом у полицейского из состава ООС.