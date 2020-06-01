«ДНР» смягчает карантин: детям разрешили гулять самостоятельно, возобновляется работа бассейнов

Группировка «ДНР» послабляет ряда ограничений, которые были введены из-за коронавируса. Соответствующие изменения в свой «указ» о «режиме повышенной готовности» ввел глава формирования Денис Пушилин.



Теперь снова разрешено пребывание в общественных местах детей, не достигших возраста 14 лет, без сопровождения одного из родителей или опекуна.



Кроме того, разрешена работа бассейнов до 18:00. Также можно проводить спортивные соревнования без зрителей.



При этом устанавливается, что ряд ограничений, действовавших до 31 мая, продлевается «до особого распоряжения». В частности, приостановление права льготников на бесплатный проезд.

Карантинные ограничения, которые «ДНР» называет по российскому аналогу «режим повышенной готовности», были введены с 14 марта «указом» Пушилина. Позднее «указами» от 28 марта, 2 апреля, 24, 30 апреля и 13 мая были введены дополнительные меры.



«ДНР» признает 539 случаев заболевания коронавирусом. Из них на лечении остаются 387 пациентов, выписаны 134 человека, умерли 18 человек.