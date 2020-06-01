На Донетчине за сутки выявили еще один случай коронавируса. Излечились 4 человека

В Донецкой области за сутки 1 июня выявлен один случай инфицирования коронавирусом, четыре человека выздоровели. Об этом сообщает глава Донецкой ОВГА Павел Кириленко.



«Заболел 48-летний житель Славянска, который вернулся домой из Беларуси. Выздоровели четверо мариупольцев: две женщины (53 и 48 лет) и два человека (77 и 25 лет)», — говорится в сообщении.



По данным облгосадминистрации, со дня объявления карантина в Донецкой области зарегистрировано 163 случая коронавирусной болезни. Из них четыре завершились летально, 61 пациент лечится, 98 выздоровели.



Среди выздоровевших: 67 — из Мариуполя, восемь — из Бахмута, по четыре человека в Константиновке и Мангушский районе, по два — в Славянске, Краматорске и Никольском районе, по одному — в городах Белозерское, Мирноград, Дружковка, Николаевка, Торецкое, Святогорск, в Покровском, Волновахском и Константиновском районах.