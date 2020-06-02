В рядах ВСУ 10 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в рядах ВСУ зафиксировали 10 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает командывание Медицинских сил.



Среди новых заболевших в учреждениях здравоохранения находится два человека: Ровенский военный госпиталь — 1 военнослужащий и Военно-медицинский клинический центр Северного региона — 1 работник ВС Украины.



Восемь человек находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы: Киевская область — 2 военнослужащий, Ровенская — 4 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Закарпатская область — 1 военнослужащий. Состояние здоровья всех пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.



По состоянию на утро 2 июня общее число заболевших в вооруженных силах — 343. Из них 124 находятся на лечении, 115 — выздоровели и 4 летальных случая.

По состоянию на утро 2 июня в Украине выявлено 24 340 случаев заболевания коронавирусом. Из них 10 078 пациентов выздоровели, а 727 — умерли от осложнений.