«ЛНР» сообщила о седьмой смерти от коронавируса

На подконтрльной группировке «ЛНР» территории был выявлен седьмой случай заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает «министерство здравоохранения» формирования.



Там добавили, что за 2 июня не было зарегистрировано новых случаев COVID-19. Выздоровели еще 16 человек.



Таким образом, «ЛНР» подтверждает в общей сложности 419 случаев заболевания коронавирусом. Из них выписаны из больниц 337 человек, летальных случаев — семь.

У властей Украины нет точных данных о числе заболевших на неподконтрольной территории.



Президент Владимир Зеленский заявил, что «Л-ДНР» скрывают реальную ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в ОРДЛО.



На подконтрольной властям части Луганской области было выявлено всего 49 заболевших.