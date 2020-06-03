Новые случаи коронавируса на Луганщине: заразилась супружеская пара

В Луганской области за минувшие сутки были выявлены два новых случая заболевания коронавирусом COVID-19.



Как сообщает пресс-служба облгосадминистрации, диагноз подтвержден у супружеской пары из Новопсковского района. Обстоятельства инфицирования выясняются.



За все время исследований на Луганщине коронавирус был подтвержденное у 49 человек.



Из них выздоровели — 40, лечатся — 9 (3 — на стационаре, 6 — амбулаторно).

По состоянию на утро 3 июня в Украине выявлено 24 822 случая заболевания коронавирусом. Из них 10 439 пациентов выздоровели, а 735 — умерли от осложнений. За сутки зафиксировано 483 случая болезни.



На неподконтрольной украинским властям территории Луганской области группировка «ЛНР» признала 419 случаев заболевания COVID-19. Из них выздоровели 337 человек, летальных случаев — семь.