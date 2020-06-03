В ВСУ второй день подряд регистрируют 10 новых заболевших коронавирусом

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки обнаружили 10 новых случаев заболевания COVID-19. В общем болеет 124 человека. Об этом сообщили в пресс-службе командывания Медсил ВСУ.



Из новых заболевших в учреждениях здравоохранения находятся два человека: 1 военнослужащий — в Национальном военно-медицинском клиническом центре «ГВКГ» и еще 1 — в Военно-медицинском клиническом центре Центрального региона.

Восемь человек находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы: Киевская область — 4 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Запорожская — 2 военных, Житомирская — 1 военнослужащий. Состояние здоровья всех пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.



По состоянию на утро 2 июня общее число заболевших в Вооруженных силах — 353. Из них 124 находятся на лечении, 125 — выздоровели и 4 летальных случая. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 416 человек.



Накануне Медсилы также сообщали о 10 новых случаях COVID-19 в рядах ВСУ, зафиксированных за сутки 1 июня.

По состоянию на утро 3 июня в Украине выявлено 24 822 случая заболевания коронавирусом. Из них 10 439 пациентов выздоровели, а 735 — умерли от осложнений.