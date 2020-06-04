Украина в ОБСЕ рассказала, как боевики прикрываются «живым щитом»

Боевики «ДНР/ЛНР» используют жилые кварталы как «живой щит», однако украинские военные не стреляют по объектам гражданской инфраструктуры. Об этом заявил постпред Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, передает «Укринформ».



«Вооруженные силы Украины не стреляют по домам гражданского населения и объектах гражданской инфраструктуры, и они никогда не используют гражданских лиц в качестве» живого щита «, в отличие от российской стороны», — заявил украинский посол во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 4 июня.



Цимбалюк, в частности, привел пример, когда 2 июня боевики разместили 152-мм артиллерийские системы в жилом районе Староласпы, откуда обстреливали позиции ВСУ. В тот же день на расстоянии нескольких километров от Староласпы боевики обстреливали позиции ВСУ из жилого района Новоласпы, используя 82-мм минометы.



Также, напомнил Цимбалюк со ссылкой на СММ ОБСЕ, в мае для укрепления своих позиций боевики выкопали траншею, параллельную дороге М-04, которой пользуются сотрудники компании «Вода Донбасса», чтобы добраться до Донецкой фильтрационной станции.



«Я бы хотел услышать от российской делегации причину того, почему вооруженные люди были размещены на дороге к станции, которая обеспечивает водой сотни тысяч людей», — заявил украинский дипломат.